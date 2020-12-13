Елисеев: «К себе претензии только по стрельбе в лежке. Поторопился»
16:40
Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился эмоциями после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Хозфильцине. Он бежал на первом этапе и закончил свой этап в числе лидеров.
— Чтобы хватило сил на последний круг, пришлось отпустить соперника, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Выкладывался максимально, чтобы получился оптимальный результат.
Снег? У Меня хорошие очки (смеется). К себе претензии только по стрельбе в лежке. Поторопился. К сожалению, моя ошибка.
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