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Елисеев: «К себе претензии только по стрельбе в лежке. Поторопился»

16:40
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Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился эмоциями после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Хозфильцине. Он бежал на первом этапе и закончил свой этап в числе лидеров.

— Чтобы хватило сил на последний круг, пришлось отпустить соперника, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Выкладывался максимально, чтобы получился оптимальный результат.

Снег? У Меня хорошие очки (смеется). К себе претензии только по стрельбе в лежке. Поторопился. К сожалению, моя ошибка.

Кубок мира по биатлону

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