Елисеев: «К себе претензии только по стрельбе в лежке. Поторопился»

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился эмоциями после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Хозфильцине. Он бежал на первом этапе и закончил свой этап в числе лидеров.

— Чтобы хватило сил на последний круг, пришлось отпустить соперника, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Выкладывался максимально, чтобы получился оптимальный результат.

Снег? У Меня хорошие очки (смеется). К себе претензии только по стрельбе в лежке. Поторопился. К сожалению, моя ошибка.