Экс-тренер сборной России Хованцев прокомментировал итоги женской эстафеты на Кубке мира

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянки заняли четвертое место. Победителем стала сборная Германии.

— Досадный штрафной круг нам сегодня помешал, а так эстафета могла бы сложиться очень хорошо. Тому, что мы могли бы оказаться на очень высоком месте, поспособствовало еще то, что норвежки и француженки закрутились.

— Евгения Павлова сказала, что устала, поэтому и пошла как раз на этот штрафной круг. Но не прошло и полсезона. Как на это реагировать?

— Она участвовала в Рождественской гонке в Рупольдинге, а потом был сбор. Они с Елисеевым провели неполноценные сборы: период акклиматизации у них не закончен. Нужно ведь 12 дней провести на высоте, и только потом можно выходить на старт, но это опять же не значит, что ты готов бежать. У них получилось по времени гораздо меньше, сразу поехали выступать в Оберхоф. Думаю, что сейчас и ее, и Елисеева немножко колбасит. Вероятно, они не совсем в хорошем состоянии, чтобы показывать результат хороший.

Здесь выбор у тренеров, которые решали, кому бежать в эстафете, не такой широкий, но девочки на Кубке IBU очень хорошо выступают: Акимова, Шевченко, которых, я думаю, что правильно было бы привлечь. Можно взять кого-то оттуда, сделать ротацию, посмотреть, как они пробегут в том же Антхольц.

— С таким выступлением у нас все еще есть шансы на медали на чемпионате мира?

— У девочек есть неплохие шансы, но, естественно, это будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к чемпионату мира. Состав у девочек нормальный, особенно в эстафетах мы можем бороться, и даже вместе с ребятами.

Ранее Анфиса Резцова назвала выступление россиянок успешным. Достойным считает такой результат Максим Чудов.

(Екатерина Звенигородская)