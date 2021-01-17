Экс-тренер сборной России Хованцев прокомментировал итоги мужского масс-старта на Кубке мира

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Лучшим из российских спортсменов стал Матвей Елисеев, он закончил гонку шестым. Победил в масс-старте норвежец Тарьей Бе.

— Очень быстрая и эмоциональная гонка, как всегда. С разными сюрпризами получилась в виде того, что Йоханнес заходил на круги. Что касается Елисеева, то Матвей сегодня тактически грамотно провел гонку, я считаю. По раскладке силы ему не повезло, на последнем пошел промах, но самое основное, что финишный круг он прошел очень здорово, выдержал скорость. Лидерам, которые боролись за первое место, он не уступил. В преддверии последнего этапа перед чемпионатом мира это очень позитивно для него.

— Как вы относитесь к тому, что лидер сборной Логинов не принимал сегодня участие в масс-старте из-за недомогания?

— Думаю, что после того, как он приехал снизу соревноваться в Оберхоф, он сейчас имеет такое состояние, которые мы часто называем, ямой. Это обычное явление на высоте, если ты пришел снизу — наступает период, когда работоспособность падает. Думаю, что он не один принимал это решение. Лучше восстановиться перед этапом в Антхольце. Тем более, что все ждут от него хорошего выступления на чемпионате мира, надо готовиться. Все взаимосвязано. Высота — такое дело, что для некоторых период восстановления очень короткий, как для Елисеева, хотя первые для него гонки — спринт и эстафета, прошли не очень хорошо, а сегодня по скорости он соревновался с лидерами. Александр принял правильное решение.

— Что с ходом Латыпова?

— Эдик, думаю, психологически слишком перенастроился на очень хороший результат. Ему нужно было сегодня выходить с настроем и иметь какой-то расклад по дистанции, по скорости и по силам подходить к рубежам. Все-таки стрельба тоже многое решает. Думаю, он перегорел, стрельба абсолютно не его в таких условиях. Это и есть опыт, а для Эдика это первый сезон, когда он во всех гонка участвует. Думаю, что все придет к чемпионату мира, где он отойдет от всего давления, которое на него сейчас оказывается. Он пытается закрепить позицию лидера команды, все-таки он неплохо выступает, особенно хорошо в эстафетах.

(Екатерина Звенигородская)