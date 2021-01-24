Экс-тренер сборной России Хованцев назвал причину результатов мужского масс-старта

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» результаты мужского масс-старта. Лучший из россиян — Александр Логинов, занявший 19 место.

«Провалились в стрельбе. Все проиграли! Сегодня надо было стрелять в ноль. Начало гонки было небыстрым, первый круг лидеры шли не торопясь, потом наши начали отставать. Стрельба психологически повлияла. Мы вышли на старт, хотели выступить хорошо, но не все спортсмены были психологически готовы к внешнему воздействию, когда все вокруг стреляют».

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

(Константин Колмаков)