Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия).

«Одна Нигматуллина сегодня нормально выступила. 2 промаха — не так много. Но ногами тоже не фонтан. Остается одна надежда на Резцову. Думаю, она не растеряет свой ход и сможет бороться. Все не так, как хотелось бы. С таким проигрышем ногами нужно хорошо стрелять. И Казакевич, и Васнецова сегодня провалились. Непопадание в 60 лучших — тоже провал. Такая стрельба — нечто. Все время считалось, что гонка с четырьмя рубежами наша. Невесело. Отбор уже завершен. Поменять спортсменок невозможно. Это не мужская команда. Никто не застрахован от неудач. Но мужчины, в отличие от женской команды, выступают стабильно. Они на третьем месте в общем зачете», — сказал Хованцев «СЭ».

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла 10-е место. Васнецова заняла 63-е место, Казакевич расположилась на 65-й строчке.

Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустили гонку. Тренерский штаб пришел к такому решению после консультации с врачами.