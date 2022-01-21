Экс-президент СБР: «Почему только трое девушек бежали индивидуалку? Это ужас!»

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, которая показала 10-й результат.

«Пока ситуация печальная у девушек. Все идет по тому же сценарию. 10-е место Нигматуллиной в принципе неплохой результат для нее. Остается ждать прорыва. Промахов было слишком много сегодня. В горах всегда тяжело стрелять, но надо как-то собираться спортсменкам из сборной. Не понимаю, почему сегодня выступили только трое. Где остальные? То никому не попасть на Кубок мира, то никого не заявляем. Совершенно непонятна мне эта ситуация. К чему мы идем? Скоро два человека выступать будут? Одна болеет, другая еще что-то. Для чего готовились все остальные спортсмены к сезону? Крайне непонятный момент. Кто дальше будет бегать? Вопросов очень много, меня это удивило. До чемпионата Европы еще 5-6 дней, спокойно могли пробежать здесь индивидуалку и восстановиться. Дайте шанс спортсменкам! Если некому бегать, надо звать других. Ужас!» — сказал Драчев «СЭ».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.