Драчев отреагировал на результаты россиян в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты российских биатлонистов в масс-старте 7-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Нормальное выступление Бабикова. Хороший результат. В такой гонке очень сложно с таким ходом. Нужно быть на порядок выше в стрельбе. Лидеры сразу ушли вперед ходом. Но все равно десятое место — хорошо», — сказал Драчев «СЭ».

Экс-президент СБР также прокомментировал выступление Латыпова в первой гонке после карантина.

«Он немного потерял свою спортивную составляющую. Проехал слишком быстро второй круг. Поэтому Латыпов потерял контроль на стрельбе лежа. Он не увидел ошибки в изготовке. Все ушло вниз. Нужно было двигаться чуть поспокойнее. Тогда было бы легче провести весь масс-старт. Не надо было бороться с лидерами, а бороться для себя. Все же это был первый старт в январе. Конечно, тяжеловато было», — добавил Драчев.

Ранее, 22 января, в масс-старте Кубка мира в Антхольце Бабиков занял 10-е место. Латыпов завершил гонку 25-м.

Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов не выступили в масс-старте.