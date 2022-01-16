Экс-президент СБР Драчев: «Много шума, что поднялись в пасьюте на 14-е место. А кому это нужно?»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Что тут можно сказать? Вроде бы и надо какие-то слова поддержки сказать нашему женскому биатлону, тренерам. Плюс тем, кто сегодня ошибался на стрельбе. Но для успешного результата в пасьюте нужно сначала хорошо выступить в спринте. А то получается, что мы говорим, как вышли с 35 места на 14-е. Кому это нужно? Это чисто для статистики. Для результатов нужен хороший спринт, что у нас не получается весь сезон. Хорошо отстреляла Казакевич, можно признать этот факт, но не более того. Хорошо пробежала Кайшева (Нигматуллина). Но что это все дало? Чисто для статистики. Тем более отставание все равно больше, а в пасьюте ведь никто даже не смотрит на ход. Лидеры здесь спокойно идут к стрельбе с запасом, который получили в спринте. Это гонка первых трех человек. Здесь показатель хода чисто для тренера. У нас слишком много шума из-за того, что поднялись с 35 места на 14-е. Но это ничего не дает», — сказал Драчев «СЭ».

Также четырехкратный чемпион мира поделился ожиданиями от следующего этапа в Антхольце.

«Остался еще один этап. Дальше уже финальная подготовка к Олимпиаде. Посмотрим, что там будет и дальше поддерживаем нашу команду.», — добавил Драчев.

Лучший результат среди россиянок в гонке преследования показала Ирина Казакевич — 14-е место. Ульяна Нигматуллина — 25-я, Валерия Васнецова — 29-я, Кристина Резцова — 36-я, Анастасия Шевченко — 41-я.