Тириль Экхофф выиграла спринт на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Норвежка с одним кругом штрафа на девять секунд опередила итальянку Доротею Вирер, которая прошла дистанцию без промахов. Третье место у австрийки Лизы Терезы Хаузер.

Лучшей из россиянок является Ульяна Кайшева, которая с кругом штрафа заняла 19-е место. Лидеру она уступила минуту и 11 секунд. Светлана Миронова стала 21-й с двум кругами штрафа, дебютантка нынешнего сезона Кубка мира Екатерина Носкова пришла к финишу 50-й.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 22.33,8 (1 шт. круг)

2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 9,3 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 12,6 (0)

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 19,4 (0)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 23,5 (1)

6. Франциска Пройсс (Германия) — 33,5 (1) ...

19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.11,5 (1) ...

21. Светлана Миронова (Россия) — 1.14,3 (2)...

41. Лариса Куклина (Россия) — 1.49,6 (2)...

43. Евгения Павлова (Россия) — 1.50,7 (2)...

50. Екатерина Носкова (Россия) — 1.59,0 (3)...

72. Ирина Казакевич (Россия) — 2.54,2 (5)