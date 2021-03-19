Экхофф выиграла спринт в Эстерсунде, Кайшева заняла 16-е место

Норвежка Тирил Экхофф выиграла спринт в рамках заключительного этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Спортсменка преодолела дистанцию за 18 минут и 44 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала итальянка Доротея Вирер (отставание — +2,5 секунды), на третьей строчке — норвежка Ингрид Таннреволь (+6,7).

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, которая заняла 16-е место (+38,9).

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.44,6 (1 шт. круг)

2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 2,5 (0)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +6,7 (0)

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 15,4 (1)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 16,4 (1)

6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 18,2 (1)

16. Ульяна Кайшева (Россия) — 38,9 (0)

24. Светлана Миронова (Россия) — 52,6 (2)

29. Лариса Куклина (Россия) — 58,5 (1)

38. Анастасия Гореева (Россия) — 1.12,1 (2)

45. Татьяна Акимова (Россия) — 1.23,3 (1)

49. Евгения Павлова (Россия) — 1.30,0 (1)

53. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.35,6 (1)

100. Ирина Казакевич (Россия) — 4.00,1 (7)