Экхофф выиграла спринт на Кубке мира в Чехии, россиянки не попали в топ-10

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Экхофф преодолела дистанцию в 7,5 километра за 18 минут и 48 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла украинка Юлия Джима, третьей стала итальянка Лиза Витоцци.

Российские биатлонистки не смогли попасть в топ-10 по итогам гонки. Лучший результат среди представительниц России показала Ульяна Кайшева. Она заняла 13-е место, проиграв Экхофф 41,4 секунды.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.48,4 (1 шт. круг)

2. Юлия Джима (Украина) — отставание 9,3 (0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) — 15,0 (0)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 16,1 (0)

5. Доротея Вирер (Италия) — 16,3 (1)

6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 17,4 (0)

13. Ульяна Кайшева (Россия) — 41,4 (1)

24. Светлана Миронова (Россия) — 01.09,0 (2)

32. Ирина Казакевич (Россия) — 01.23,7 (2)

53. Лариса Куклина (Россия) — 01.53,0 (3)

54. Евгения Павлова (Россия) — 01.54,3 (2)

68. Татьяна Акимова (Россия) — 02.10,8 (2)