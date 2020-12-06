На втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования.

Второй стала еще одна представительница Норвегии Марта Ольсбу Ройселанн. На третьей позиции шведка Ханна Эберг. Лучшая из россиянок Евгения Павлова на 13-м месте. Лучшая из россиянок Евгения Павлова на 13-м месте. Светлана Миронова стала 14-й, Ирина Казакевич — 16-й.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

2-й этап

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 31.05,9 (0 шт. кругов)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 21,5 (2)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 35,4 (3)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 55,0 (2)

5. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 56,3 (0)

6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 1.03,8 (2)

13. Евгения Павлова (Россия) — 1.45,7 (1)

14. Светлана Миронова (Россия) — 1.49,9 (4)

16. Ирина Казакевич (Россия) — 1.57,2 (3)