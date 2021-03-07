Экхофф выиграла гонку преследования, Миронова заняла 14-е место

Норвежка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут и 28 секунд, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах. Второе место — у немки Дениз Херрманн (+24,0 секунды), третьей стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 14-е место, проиграв Экхофф 1 минуту и 49 секунд.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 27.28,0 (3 шт. круга)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 24,0 (1)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 29,9 (3)

4. Лина Перссон (Швеция) — 30,9 (1)

5. Франциска Пройсс (Германия) — 35,8 (2)

6. Юлия Джима (Украина) — 39,8 (2)

14. Светлана Миронова (Россия) — 1.49,8 (3)

21. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.24,2 (3)

23. Евгения Павлова (Россия) — 2.31,1 (1)

36. Ирина Казакевич (Россия) — 2.57,2 (4)

58. Лариса Куклина (Россия) — +6.30,2 (10)