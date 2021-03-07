Экхофф выиграла гонку преследования, Миронова заняла 14-е место
Норвежка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут и 28 секунд, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах. Второе место — у немки Дениз Херрманн (+24,0 секунды), третьей стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 14-е место, проиграв Экхофф 1 минуту и 49 секунд.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 27.28,0 (3 шт. круга)
2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 24,0 (1)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 29,9 (3)
4. Лина Перссон (Швеция) — 30,9 (1)
5. Франциска Пройсс (Германия) — 35,8 (2)
6. Юлия Джима (Украина) — 39,8 (2)
14. Светлана Миронова (Россия) — 1.49,8 (3)
21. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.24,2 (3)
23. Евгения Павлова (Россия) — 2.31,1 (1)
36. Ирина Казакевич (Россия) — 2.57,2 (4)
58. Лариса Куклина (Россия) — +6.30,2 (10)
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