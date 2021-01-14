Норвежская биатлониста Тирил Экхофф лидирует в спринтерском зачете Кубка мира. Сегодня она одержала победу на этапе в Оберхофе (Германия).

Второй идет норвежка Марте Ольсбу Ройселанн, третьей — шведка Ханна Эберг. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 19-м месте

Кубок мира

Спринт (женщины)

1 (3). Тирил Экхофф (Норвегия) — 268 (+60)

2 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 262 (+34)

3 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 260 (+36)

4 (4). Франциска Пройсс (Германия) — 199 (+38)

5 (6). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 190 (+40)

6 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 182 (+30)

19 (18). Светлана Миронова (Россия) — 102 (+20)

24 (30). Ульяна Кайшева (Россия) — 79 (+22)

29 (23). Евгения Павлова (Россия) — 67 (0)

34 (29). Ирина Казакевич (Россия) — 59 (0)

52 (49). Лариса Куклина (Россия) — 31 (0)

60 (58). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

64 (62). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

68 (66). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (0)