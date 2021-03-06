Экхофф укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, Миронова опустилась на одну позицию
Норвежка Тирил Экхофф укрепила преимущество в общем зачете Кубка мира по биатлону после победы в спринте на этапе в Нове-Место (Чехия).
Еще одна представительница Норвегии, Марта Ольсбу Ройселанн поднялась на вторую строчку, обогнав шведку Ханну Эберг.
Лучшей среди россиянок является Светлана Миронова, которая опустилась с 17 на 18 место после спринта в Нове-Место.
Кубок мира
Общий зачет (женщины)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 863 (+60)
2 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 795 (+36)
3 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 770 (+5)
4 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 682 (+3)
5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 679 (+40)
6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 672 (+34)
18 (17). Светлана Миронова (Россия) — 355 (+17)
23 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 275 (+28)
31 (32). Ирина Казакевич (Россия) — 199 (+9)
33 (31). Евгения Павлова (Россия) — 190 (0)
41 (40). Лариса Куклина (Россия) — 148 (0)
66 (63). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (0)
69 (66). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
75 (74). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)
Спринт (женщины)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 388 (+60)
2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 336 (+36)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 296 (+5)
4 (4). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 270 (+26)
5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 267 (+34)
6 (8). Доротея Вирер (Италия) — 222 (+40)
19 (20). Светлана Миронова (Россия) — 119 (+17)
21 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 112 (+28)
30 (29). Ирина Казакевич (Россия) — 90 (+9)
39 (37). Евгения Павлова (Россия) — 67 (0)
59 (55). Лариса Куклина (Россия) — 31 (0)
68 (65). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)
69 (67). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)
74 (71). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (0)
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