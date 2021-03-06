Экхофф укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, Миронова опустилась на одну позицию

Норвежка Тирил Экхофф укрепила преимущество в общем зачете Кубка мира по биатлону после победы в спринте на этапе в Нове-Место (Чехия).

Еще одна представительница Норвегии, Марта Ольсбу Ройселанн поднялась на вторую строчку, обогнав шведку Ханну Эберг.

Лучшей среди россиянок является Светлана Миронова, которая опустилась с 17 на 18 место после спринта в Нове-Место.

Кубок мира

Общий зачет (женщины)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 863 (+60)

2 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 795 (+36)

3 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 770 (+5)

4 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 682 (+3)

5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 679 (+40)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 672 (+34)

18 (17). Светлана Миронова (Россия) — 355 (+17)

23 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 275 (+28)

31 (32). Ирина Казакевич (Россия) — 199 (+9)

33 (31). Евгения Павлова (Россия) — 190 (0)

41 (40). Лариса Куклина (Россия) — 148 (0)

66 (63). Татьяна Акимова (Россия) — 32 (0)

69 (66). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

75 (74). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Спринт (женщины)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 388 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 336 (+36)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 296 (+5)

4 (4). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 270 (+26)

5 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 267 (+34)

6 (8). Доротея Вирер (Италия) — 222 (+40)

19 (20). Светлана Миронова (Россия) — 119 (+17)

21 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 112 (+28)

30 (29). Ирина Казакевич (Россия) — 90 (+9)

39 (37). Евгения Павлова (Россия) — 67 (0)

59 (55). Лариса Куклина (Россия) — 31 (0)

68 (65). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

69 (67). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

74 (71). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (0)