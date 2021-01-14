Экхофф сократила отрыв от Олсбу до 27 очков в общем зачете Кубка мира

Норвежка Тириль Экхофф после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе осталась на втором месте в общем зачете Кубка мира. Лидирует Марте Олсбу-Ройзеланн с 543 очками, у Экхофф — 526. Третья — шведка Ханна Эберг (500 очков).

Лучшей среди россиянок является Светлана Миронова, которая на 26-м месте (172 очка).

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 543 (+34)

2 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 526 (+60)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 500 (+36)

4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 409 (+30)

5 (6). Доротея Вирер (Италия) — 404 (+54)

6 (7). Франциска Пройсс (Германия) — 385 (+38)...

26 (24). Светлана Миронова (Россия) — 172 (+20)...

28 (31). Ульяна Кайшева (Россия) — 141 (+22)...

30 (28). Ирина Казакевич (Россия) — 129 (0)...

32 (30). Евгения Павлова (Россия) — 121 (0)...

46 (43). Лариса Куклина (Россия) — 65 (0)...

60 (58). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)...

64 (63). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (0)...

67 (66). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)