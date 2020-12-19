Экхофф сохранила пятое место в общем зачете Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф стала победительницей женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Она сохраняет пятое место в общем зачете Кубка мира. Лидирует по-прежнему норвежская спортсменка Марта Ольсбу Ройселанн.

Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — опустилась на 24-е место.

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 355 (+36)

2 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 351 (+54)

3 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 305 (+30)

4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 296 (+48)

5 (5). Тирил Экхофф (Норвегия) — 292 (+60)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 265 (+38)

24 (22). Ирина Казакевич (Россия) — 111 (0)

31 (30). Светлана Миронова (Россия) — 83 (0)

34 (31). Ульяна Кайшева (Россия) — 78 (0)

35 (34). Евгения Павлова (Россия) — 73 (+8)

54 (52). Лариса Куклина (Россия) — 28 (0)

55 (53). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

62 (67). Татьяна Акимова (Россия) — 20 (+12)

65 (62). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)

Гонка преследования (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 150 (+36)

2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 145 (+54)

3 (4). Тирил Экхофф (Норвегия) — 144 (+60)

4 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 127 (+30)

5 (6). Эльвира Эберг (Швеция) — 118 (+48)

6 (7). Франциска Пройсс (Германия) — 108 (+38)

22 (13). Ирина Казакевич (Россия) — 52 (0)

27 (24). Евгения Павлова (Россия) — 36 (+8)

32 (26). Светлана Миронова (Россия) — 27 (0)

40 (34). Лариса Куклина (Россия) — 18 (0)

47 (38). Ульяна Кайшева (Россия) — 14 (0)

48 (55). Татьяна Акимова (Россия) — 12 (+12)