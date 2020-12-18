Экхофф рассказала об исторической победе в Хохфильцене

Тириль Экхофф прокомментировала победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Сегодня историческая победа? Я в курсе. В последний раз норвежки занимали весь пьедестал еще в 1988 году. Приятно оказаться частью такого успеха. Где-то нам вдохновили и мужчины, которые вчера выступили так же», — сказала Экхофф в интервью после гонки.

Тириль Экхофф прошла дистанцию за 19 минут и 38 секунд с одним кругом штрафа. Второй стала ее соотечественница Ингрид Таннреволь, оступившая семь секунд, третья — Марта Ольсбу Ройселанн.

Лучшей среди россиянок является Евгения Павлова с 18-м временем, проигрыш — минута и пять секунд при чистой стрельбе. Анастасия Гореева пришла к финишу 24-й, Татьяна Акимова, вернувшеяся после двухлетней паузы, пришла к финишу 33-й, а Светлана Миронова — 39-й. Ульяна Кайшева очков не набрала с 48-м временем, Ирина Казакевич и вовсе не попала в пасьют, показав 61-й результат.