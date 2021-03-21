Экхофф рассказала о ритуалах и суевериях перед гонками
16:08
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о суевериях перед гонками.
«Пытаюсь от них избавиться. Но все-таки странные вещи, которые я иногда делаю, присутствуют», — цитирует Экхофф NRK.
Девушка отметила, что в этом сезоне бегала только в черных носках и с высоких хвостом на голове.
20 марта Экхофф выиграла малый хрустальный глобус в гонке преследования. Спортсменка заработала 360 очков.
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