Экхофф поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира, лидирует Вирер

После победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) норвежка Тириль Экхофф поднялась на второе место в общем зачете. В ее активе 707 очков.

Лидирует итальянка Доротея Вирер — 776 очков. На третьей позиции шведка Ханна Эберг — 705 очков. Лучшая среди россиянок Екатерина Юрлова-Перхт на 18-м месте (344 очка).

Кубок мира. Женщины

Общий зачет

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 776 (+40)

2 (3). Тириль Экхофф (Норвегия) — 707 (+60)

3 (2). Ханна Эберг (Швеция) — 705 (+54)

4 (4). Дениза Херманн (Германия) — 660 (+29)

5 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 597 (0)

6 (7). Жюстин Бреза (Франция) — 507 (+43)

18 (18). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 344 (+24)

22 (26). Лариса Куклина (Россия) — 271 (+31)

23 (21). Светлана Миронова (Россия) — 270 (0)

45 (44). Ирина Старых (Россия) — 96 (0)

51 (51). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)

63 (63). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)

81 (81). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)