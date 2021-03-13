Норвежка Тирил Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус в зачете Кубка мира-2020/21. Биатлонистка заняла первое место в сегодняшней гонке преследования. Таким образом, на ее счету стало 1043 очка.

На счету ближайшей преследовательницы Марты Ройселанн 903 очка, и в оставшихся трех гонках она сможет набрать максимум 1018 очков.

Общий зачет (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 1043 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 903 (+43)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 824 (+14)

4 (4). Франциска Пройсс (Германия) — 795 (+48)

5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 767 (+40)

6 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 746 (+36)...

19 (19). Светлана Миронова (Россия) — 382 (0)...

24 (23). Ульяна Кайшева (Россия) — 295 (0)...

35 (35). Евгения Павлова (Россия) — 208 (0)

36 (36). Ирина Казакевич (Россия) — 204 (0)...

43 (42). Лариса Куклина (Россия) — 152 (+4)...

63 (62). Татьяна Акимова (Россия) — 48 (0)...

72 (71). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)...

77 (75). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (0)