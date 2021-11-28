Шведка Ханна Эберг выиграла женский спринт на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она показала время 19.01,5 и не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, на третьей строчке — норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина — 17 место, она остала от победительницы на 01.03,7, но отстреляла без промахов.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Спринт. 7,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.01,5 (0 промахов)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — отставание 11,3 (0)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 15,4 (1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 18,0 (0)

5. Анна Сола (Белоруссия) — 27,3 (1)

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 35,9 (1)

...17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 01.03,7 (0)

26. Валерия Васнецова (Россия) — 01.24,0 (1)

33. Кристина Резцова (Россия) — 01.36,9 (2)

45. Лариса Куклина (Россия) — 01.53,1 (2)

79. Ирина Казакевич (Россия) — 02.30,7 (4)

64. Светлана Миронова (Россия) — 03.05,6 (3)