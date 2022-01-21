Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия).

«За исключением Нигматуллиной, все остальные выступали недопустимо плохо. Шашилов заверял нас, что на Олимпиаде и ближе к Олимпиаде все будет хорошо. Игры в Пекине еще не наступили, а спортсменки выступают все хуже и хуже. Даже не понимаю, как это комментировать. Даже не припомню подобных случаев. Очень все печально. Жалко, конечно, девчонок. Они ничего не могут сделать, потому что их так натренировали. Миронова говорит, что устала, ей нехорошо, но должна же присутствовать какая-то свежесть в преддверии Олимпиады. Вот как это понимать?» — сказал Васильев «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион также оценил работу тренерского состава сборной России по биатлону.

«Отсутствие Резцовой — тактическое решение. Но если знали, что немногие будут выступать на этом этапе, почему бы не пригласить Сливко или Буртасову? И так квоту теряем. Не понимаю, почему не делают таких очевидных вещей. О смене тренера нужно было задумываться раньше! Хотя бы в начале этого года. Два года назад я уже выступал против Шашилова. Своими силами бы справились. Но его неправильные решения приводят к тому, что наши женщины выступают невыразительно», — добавил Васильев.

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла 10-е место. Васнецова заняла 63-е место, Казакевич расположилась на 65-й строчке.

Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустили гонку. Тренерский штаб пришел к такому решению после консультации с врачами.