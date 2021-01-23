Двукратный олимпийский чемпион Чепиков: «Российские биатлонисты заслуженно забрали бронзу»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал «СЭ» третье место мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Первое место заняли французы, вторыми стали норвежцы.

— Гонка выдалась очень эмоциональной, поздравляю наших ребят с отличным результатом, — сказал Чепиков. — Борьба была острой по-настоящему мужской до последних километров. Чуть-чуть не хватило функциональной подготовки, чтобы показывать более высокие скорости. Но, в принципе, все ребята молодцы, отработали хорошо. Немного не получилось у Александра Логинова, у всех бывают такие гонки. В будущем, надеюсь, он тоже прибавит. А так — все молодцы, все постарались и заслуженно забрали бронзовые медали.

(Владимир Пушкарев)