Двукратная чемпионка мира Коукалова снялась для Playboy

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась для эротического журнала Playboy в поддержку людей с расстройством пищевого поведения.

«Я — женщина, и мне нравится и хочется быть красивой. Сначала я удивилась, когда получила данное предложение, поняла, что это того стоит. Мы хотим собрать 250 тысяч крон для фонда, чтобы поддержать людей с расстройством пищевого поведения», — цитирует Коукалову CNN.

31-летняя чешка завершила карьеру перед началом прошлого биатлонного сезона.