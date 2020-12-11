Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Двукратная чемпионка мира Коукалова снялась для Playboy

10:25
Габриєла Коукалова. Фото Instagram
Габриєла Коукалова. Фото Instagram
Теги:

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась для эротического журнала Playboy в поддержку людей с расстройством пищевого поведения.

«Я — женщина, и мне нравится и хочется быть красивой. Сначала я удивилась, когда получила данное предложение, поняла, что это того стоит. Мы хотим собрать 250 тысяч крон для фонда, чтобы поддержать людей с расстройством пищевого поведения», — цитирует Коукалову CNN.

31-летняя чешка завершила карьеру перед началом прошлого биатлонного сезона.

Кубок мира по биатлону

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир