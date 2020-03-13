Драчев считает, что Фуркад выбрал правильное время для завершения карьеры

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад вовремя объявил о завершении карьеры.

— Я считаю, поставить точку на пике карьеры — правильное решение. Он уже доказал, в первую очередь самому себе, что последние годы являлся сильнейшим биатлонистом мира, и завтра мы узнаем, сумеет ли он завершить карьеру на вершине — завоевать восьмой Кубок мира, — цитирует Драчева ТАСС.

Понятно, что сказывается возраст, накопилась усталость, поэтому это нормальный ход. К тому же он оставляет французскую команду в хорошем состоянии, в ее составе сейчас много сильных биатлонистов.

31-летний Фуркад является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Оле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые медали Олимпийских игр, дважды — серебряные.