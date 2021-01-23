Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

— Если смотреть чисто на результат — очень даже неплохо. Наши три девочки выступили достойно. Но с учетом тех шансов, которые были, конечно, обидно двумя последними промахами лишиться медалей. Возможно, это просто спешка на пути к победе. Но биатлон всегда идет до последнего выстрела, выполнять надо все. Очень было волнительно смотреть.

У Светы Мироновой огромный потенциал. Она раскрывалась еще в то время, когда я был президентом. На данном этапе она в очень хорошей спортивной форме. И стрельба получается. Но сегодня, на мой взгляд, были чисто психологические два промаха. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Драчев в комментарии «СЭ».

Победительницей гонки стала француженка Жюли Симон, вторая — шведка Ханна Эберг, третья — австрийка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова стала шестой. Евгения Павлова заняла 11-е место, Лариса Куклина стала 12-й, Ульяна Кайшева — на 22-й строчке.

(Владимир Пушкарев)