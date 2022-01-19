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Сегодня, 16:15

Драчев о Латыпове: «Очень странная ситуация для здорового человека, который готов тренироваться и выступать»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о российском биатлонисте Эдуарде Латыпове, который продолжает сидеть на карантине в Оберхофе.

«Очень странная ситуация для здорового человека, который готов тренироваться и выступать, — приводит слова Драчева «Чемпионат». — Не знаю, с чем связано решение продлить Латыпову карантин. Эдуард и так просидел две недели — сколько можно? В России с «омикроном» уменьшается количество дней карантина. Что происходит там, сказать сложно.

Латыпов еще может понадобиться команде в каких-то гонках на Олимпийских играх, которые будут в конце. Эдуард пока занимает девятое место в общем зачете, может спокойно пробежать масс-старт. К Олимпиаде крайне сложно будет восстановить форму, что была в декабре, просидев столько времени. Это крайне негативная новость для Латыпова, команды и болельщиков».

Личный тренер Латыпова Виктор Никитин заявил, что спортсмен должен прибыть в итальянский Антхольц 21 января. Этап Кубка мира в Италии пройдет с 20 по 23 января.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4580971-drachyov-latypov-i-tak-prosidel-dve-nedeli-skolko-mozhno-eduardu-budet-krajne-slozhno.html
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Латыпов должен прибыть в Антхольц на этап Кубка мира 21 января
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