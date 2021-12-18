Драчев о гонке преследования в Анси: «Есть вопросы по Логинову»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Эдуард Латыпов зовоевал серебро, Карим Халили стал восьмым, Александр Поварницин — 12-й, Александр Логинов — 18-й, Даниил Серохвостов — 25-й и Василий Томшин — 35-й.

«Гонка удалась и для Эдуарда, и для Халили, и для Поварницына. Пасьют — достаточно сложный вид программы, не все лидеры выдерживают: и Йоханнес Бе, и Жаклен заходили на круг, и Логинов у нас. Но в целом гонка получилась, хоть и есть штрафные круги, есть маленькие вопросики, для супер результата что-то не хватило, но второе-третье место, за которое Латыпов боролся с Кристиансеном, — достаточно хорошо. Главное, что финишный круг и стойка у него получились. Есть вопросы по Логинову: у него и по ходу идет небольшое отставание даже от наших спортсменов, и в стрельбе чуть не хватает. Это все легкие звоночки, надо предпринимать какие-то действия над качеством», — сказал Драчев «СЭ».

Тем не менее, Драчев добавил, что места и медали, которые ребята сейчас завоевывают на Кубке мира, не придают ему уверенности в преддверии Олимпиады.

«Ход не лидирующий, отставание есть, в стрельбе такая же ситуация. Надо еще работать и работать над всеми компонентами. Немножко ритм стрельбы рваный. Пока никаких внушений уверенности здесь точно нет, до Олимпиады еще очень много, сами Игры — очень длинные, от первой гонки до последней две недели. Пока надеемся и смотрим на результаты, которые есть сейчас. В целом команда подросла, заметно выросла молодежь, не только Латыпов, но и Серохвостов с Поварницыным. Это мне доверие внушает, что есть команда, есть молодые, которые сейчас работают. Есть перспектива, если не этот год, то следующий», — добавил Драчев.