Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на бронзовую медаль Кристины Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Великолепный, отличный результат. Болели за Кристину всей страной. Порадовала Резцова. Спокойно, уверенно, в силу мировых лидеров бежала и стреляла сегодня, достойно выглядела. Она выходит на лидирующую позицию в мировом масштабе. Кристина смело заходит в первую шестерку, борется за тройку. Есть все шансы в этом году закрепиться в первых местах на мировом уровне. Надо хорошо отработать январские этапы, новогодний подготовительный период и бороться на Олимпийских играх с таким же запалом и желанием», — сказал Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Масс-старт выиграла шведская биатлонистка Эльвира Эберг (35:21.7). Резцова отстала от победительницы на 12,1 секунды. Для россиянки это первая в карьере личная медаль Кубка мира, а для женской сборной России — первый подиум в этом сезоне.