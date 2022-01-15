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Сегодня, 18:26

Драчев: «Не самые быстрые ноги, но здесь и не надо быстро работать ногами. Главное — качественно стрелять»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал победу российской команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Ребята молодцы, прекрасная работа! Сегодня отлично отработали на рубежах — команда показала именно умение работать на рубежах. Не самые быстрые ноги, но здесь и не надо быстро работать ногами. Главное — качественно стрелять.

Так получилось, что в связи с нервотрепкой у шведов и норвежцев мы выставили самый оптимальный состав, который великолепно отработал. Можно быть довольными такой уверенной и хорошей победой. Цветков очень хорошо отработал на последнем этапе, стрельба не подводит», — сказал Драчев «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
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