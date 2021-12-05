Дмитрий Васильев: «Все наши спортсмены стреляли неважно»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал мужскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с тремя промахами финишировавший 11-м.
«Надо было настраиваться на стрельбу. Судя по флажкам, которые были на огневом рубеже, сильного ветра-то не было. Непонятно, почему такой большой штраф у всех. Латыпову надо было работать надежнее. Удивительно, что все ошибки допустил на «стойке». Лежа еще можно сослаться на мороз, ствол плохо реагирует, но стоя-то должны попадать. Надо разговаривать со спортсменами, вроде ходом они проигрывали, но не так много — в пределах 30 секунд. А вот стрельба... Все наши спортсмены стреляли неважно», — сказал Васильев «Чемпионату».
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4535281-vasilev-latypovu-nado-bylo-rabotat-nadyozhnee-udivitelno-chto-vse-oshibki-na-stojke.html
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