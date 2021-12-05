Дмитрий Васильев: «Все наши спортсмены стреляли неважно»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал мужскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с тремя промахами финишировавший 11-м.

«Надо было настраиваться на стрельбу. Судя по флажкам, которые были на огневом рубеже, сильного ветра-то не было. Непонятно, почему такой большой штраф у всех. Латыпову надо было работать надежнее. Удивительно, что все ошибки допустил на «стойке». Лежа еще можно сослаться на мороз, ствол плохо реагирует, но стоя-то должны попадать. Надо разговаривать со спортсменами, вроде ходом они проигрывали, но не так много — в пределах 30 секунд. А вот стрельба... Все наши спортсмены стреляли неважно», — сказал Васильев «Чемпионату».