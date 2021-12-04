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Дмитрий Васильев: «Шашилов всех научил стрелять, по его словам, но стрельбы нет»

17:13
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

«Ничего нового не происходит. Шашилов всех научил стрелять, по его словам, но стрельбы нет. Удивительно. Все это обескураживает. По Мироновой все понятно — ей всегда тяжело стрелялось. Мне интересно, откуда у Шашилова оптимизм, если девчонки и не бегут, и не стреляют. Главная проблема, что перспектив не видно.

Нельзя опускать руки ни в коем случае. Стараться делать акцент на эстафету на Олимпиаде. Там есть шанс доехать до подиума. А в индивидуальных гонках у нас будут очень призрачные шансы. Только если случится чудо", — сказал Васильев «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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