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Сегодня, 10:40

Васильев: «Уровень Кубка мира падает из-за отсутствия российских биатлонистов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил развитие спорта в мире, а также высказался об интересе к Кубку мира.

«Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень биатлона падает из-за отсутствия россиян на Кубке мира. Сейчас в мировом биатлоне доминируют норвежцы, самые больные люди на планете Земля. Но в том, что интерес к биатлону упал, они виноваты сами. Виноваты норвежцы и им подобные», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов инициировал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) от международных соревнований, с тех пор это решение продлевалось несколько раз.

В личном зачете Кубка мирав текущем сезоне у мужчин лидирует Йоханнес Бе, у женщин первое место занимает Франциска Пройс.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
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