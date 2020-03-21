Дмитрий Васильев: «Наш биатлон напоминает корабль без руля и ветрил»

Двукратный победитель Олимпийских игр Дмитрий Васильев поделился мнением о работе Союза биатлонистов России (СБР). Президентом организации является Владимир Драчев.

— Все, что происходит сейчас в руководстве СБР, напоминает театр абсурда, — цитирует Васильева «Спорт уик-энд». -Тренерский совет был запланирован на время чемпионата России, а его отменили. Где и когда соберутся заинтересованные специалисты, никто не знает. Скорее всего, принципиальные решения будут принимать в узком и проверенном кругу. Сейчас в СБР строго придерживаются демократических принципов, и федерации регионов, где биатлон развивается давно и откуда постоянно приходят спортсмены в национальную команду, имеют такой же голос, как и те, где федерация существует только на бумаге.

— Можно ли говорить о том, что сегодня нет никаких рисков новых допинговых скандалов в отечественном биатлоне?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Думаю, что даже в СБР никто на него не ответит. Сейчас наш биатлон напоминает корабль без руля и ветрил, а на нем может случиться все, что угодно. Многое пущено на самотек, а вопрос о допинге и последствиях прежних грехов очень тонкий и деликатный. Нужно вести диалог со спортсменами, с IBU и национальными федерациями других стран, объясняя нашу позицию. Иначе Логинова будут травить еще сильнее, чем это было на последнем чемпионате мира.