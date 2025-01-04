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Сегодня, 02:44

Васильев считает, что российские биатлонисты могут вернуться на Кубок мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался по поводу того, каким образом российские биатлонисты могут вернуться на Кубок мира.

«Все это закончится после окончания СВО. Как только это случится, Трамп сверху им прикажет, что делать. Это будет именно в приказном порядке, и они быстренько там в IBU и в других федерациях пойдут выполнять указания. Уверен, что все так и произойдет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Васильева.

В пятницу, 3 января, глава департамента коммуникации Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер сообщил, что вопрос допуска российских спортсменов не будет рассматриваться ни в ближайшие недели, ни в ближайшие месяцы.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
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