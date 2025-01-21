Васильев — о заявлении IBU: «Все уже нас вернут, а они будут тянуть до конца»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиана Винклера о том, что заявления других федераций никак не влияют на отстранение российских спортсменов.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов (FIS) Йохан Элиаш выразил мнение, что спортсмены из России должны получить нейтральный статус и право заявляться на международные турниры.

«Думаю, что это будет последняя федерация, которая снимет санкции по отношению к российским и белорусским спортсменам. Все уже нас вернут, а в IBU будут тянуть до конца, ведь там собралось такое количество русофобов. Дело даже не в спорте, не в СВО, они просто ненавидят русских. Сейчас они наслаждаются своей властью, и добровольно в IBU точно не захотят нас возвращать, используя любые уловки, чтобы этого избежать. Вот, например, в их последнем письме было сказано, что еще не выполнены все условия для российских спортсменов к международным стартам. А что это за условия, и на какие документы ориентировались, они не сообщают. Там все выдумывается и высасывается из пальца, чтобы не возвращать наших спортсменов», — сказал Васильев «СЭ».

IBU в марте 2022 года отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С тех пор конгресс организации несколько раз продлевал решение по неучастию россиян в Кубке мира.

Денис Сафронов