Дмитрий Васильев: «Если молодежь не наступает на пятки возрастным спортсменам, жди беды»

Двукратный победитель Олимпийских игр Дмитрий Васильев поделился мнением о 35-летней биатлонистке Екатерине Юрловой. Она показала лучший результат в составе сборной России в общем зачете Кубка мира.

— Это, скорее, огорчает, нежели радует, — цитирует Васильева «Спорт уик-энд». — На протяжении последних лет мы все ожидаем приток перспективной молодежи в нашу женскую сборную, а ее все нет. Вместо этого в очередной раз слышим оптимистичные речи президента СБР Владимира Драчева, которые выглядят хорошей миной при плохой игре. При всем уважении к Кате, если молодежь не наступает на пятки возрастным спортсменам, жди беды.

Она входила в состав сборной России и как опытная спортсменка могла выбирать, когда и с кем ей тренироваться. Сейчас в национальной команде не лучшая атмосфера. Биатлонистки не уверены в тренерах, ведь с каждым сезоном результаты все хуже и хуже. Сколько надежд было связано со Светланой Мироновой, но она не смогла составить конкуренцию в борьбе за места на подиуме на этапах Кубка мира и лидером сборной не стала. Приходится довольствоваться словами президента СБР о том, что он знает причины.