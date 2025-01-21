Свищев — о заявлении IBU о россиянах: «Жесткая позиция, непонятно, на чем основана»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиана Винклера о том, что заявления других федераций никак не влияют на отстранение российских спортсменов.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выразил мнение, что спортсмены из России должны получить нейтральный статус и право заявляться на международные турниры.

«Если посмотреть на действительно агрессивную политику биатлона, мы слышали неоднократно, что IBU заявляет о том, что пока идет СВО, российские и белорусские спортсмены не будут участвовать на соревнованиях. Жесткая позиция, непонятно, на чем основана, хотя есть уже рекомендация МОК допускать российских спортсменов в личных первенствах в нейтральном статусе. Пусть посмотрят на другие федерации, наверное, уже половина летников допускает наших ребят. Я считаю, совершенно верно делают. Не сказал бы, что именно потепление идет от некоторых федераций, это пока некое размышление с их стороны. Иногда слова расходятся с делом, а мы не хотим, чтобы так было, и ждем, когда наших ребят действительно допустят», — сказал Свищев «СЭ».

IBU в марте 2022 года отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С тех пор конгресс организации несколько раз продлевал решение по неучастию россиян в Кубке мира.

Вероника Ольшукова