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Дмитрий Губерниев: «В лыжах скандалы, а в биатлоне начали выигрывать, все тихо-спокойно»

16:44
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Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил ситуацию сборных России в лыжных гонках и в биатлоне.

«Интересная деталь, как лыжи вдруг поменялись с биатлоном! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. В лыжах скандалы, дисквалификация, расследование полиции, сервис ошибается, победы кончились! В биатлоне начали выигрывать, все тихо-спокойно, смазчики короли, отличная обстановка!»

Напомним, что на Кубке мира по лыжным гонкам произошел скандал с участием россиянина Александра Большунов. Он во время эстафеты в Лахти ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте. Россиянин был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1611

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