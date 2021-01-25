Дмитрий Губерниев: «В лыжах скандалы, а в биатлоне начали выигрывать, все тихо-спокойно»

Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил ситуацию сборных России в лыжных гонках и в биатлоне.

«Интересная деталь, как лыжи вдруг поменялись с биатлоном! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. В лыжах скандалы, дисквалификация, расследование полиции, сервис ошибается, победы кончились! В биатлоне начали выигрывать, все тихо-спокойно, смазчики короли, отличная обстановка!»

Напомним, что на Кубке мира по лыжным гонкам произошел скандал с участием россиянина Александра Большунов. Он во время эстафеты в Лахти ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте. Россиянин был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места.