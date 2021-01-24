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Дмитрий Губерниев: «Тихонов из великого биатлониста превратился в фуфло!»

18:44
Александр Тихонов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Александр Тихонов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев критически высказался о четырехкратном олимпийском чемпионе по биатлону Александре Тихонова.

«Я не хочу знать, что сказал Александр Иванович. Он мне неинтересен. Александр Иванович Тихонов, который переобувается в воздухе, пусть извинится перед тренерами нашей сборной и перед союзом биатлонистов России. Александр Иванович Тихонов из великого биатлониста превратился в фуфло. Он, который всех разогнал, как мы помним, у которого все плохие, никчемные, все балбесы и мерзавцы, а кто у нас сегодня тогда женскую команду подготовил? Сами, что ли? Или Логинова? Пусть извинится перед тренерами и союзом биатлонистов России!»

Ранее Александр Тихонов прокомментировал итоги мужского масс-старта. До этого он критически высказывался о состоянии дел в российском биатлоне.

(Константин Колмаков)

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