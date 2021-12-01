«Меня мало интересует его мнение, он же на пенсии». Губерниев ответил на критику Хованцева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на критику бывшего тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

Ранее, 1 декабря, 72-летний Хованцев в разговоре с «СЭ» назвал унизительными высказывания Губерниева о российском биатлонисте Евгении Гараничеве. По словам комментатора, 33-летний спортсмен занимает чье-то место в национальной команде.

«Меня мало интересует мнение тренера, который сейчас находится не при делах. Евгений Гараничев — публичный человек, значит, он в любой момент может столкнуться с критикой. Это абсолютно нормально. Если спортсмен выступает откровенно плохо — он будет подвержен критики. Я просто назвал вещи своими именами. Мне нет никакого дела до слов Хованцева. Он и дальше продолжит слушать меня в эфире. Ему делать нечего, он же на пенсии. Пусть слушает мои репортажи, я ему что-нибудь интересное расскажу», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По итогам квалификации суперспринта этапа Кубка IBU лучшим из россиян стал Антон Бабиков (+32,6) (3), финишировавший 19-м. Евгений Гараничев (+48.3) (1) занял 34-е место по окончании гонки.