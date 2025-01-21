Губерниев — о заявлении IBU: «Они не собираются допускать россиян, будут стоять до последнего»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиана Винклера о том, что заявления других федераций никак не влияют на отстранение российских спортсменов.

«Биатлонистам лыжники не указ. IBU не собираются допускать россиян, будут стоять до последнего. Они будут последней зимней федерацией, которая допустит россиян к соревнованиям. Здесь ничего нового. Если в лыжах положительные моменты наблюдаются (хоть и на уровне разговоров), то в биатлоне нет», — сказал Губерниев «СЭ».

20 января стало известно, что глава Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

21 января пресс-атташе IBU Кристиан Винклер заявил «ВсеПроСпорт» следующее: «Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется с конгресса IBU в 2022 году, на котором было принято решение об их отстранении. Заявления других федераций никак не влияют на нас».

Дарик Агаларов