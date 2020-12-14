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Дале рассказал, как отметил победу в спринте в Хохфильцене

22:12
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Йоханнес Дале рассказал, что после победы в спринте на 3-м этапе Кубка мира в Хохфильцене в отеле съел любимый десерт.

«Как отметил победы? Съел десерт, когда приехал со стадиона в отель в пятницу. Владелец отеля приготовил для меня кайзершмаррн — это мой любимый десерт, так что это был отличный день», — цитирует норвежца «Лыжный спорт».

На данный момент Дале на четвертом месте в общем зачете Кубка мира с 222 очками. Лидирует его соотечественник Йоханнес Бе (296 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.skisport.ru/news/biathlon/104949/

Кубок мира по биатлону

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