Чудов оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону

Трехкратный чемпион мира, председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Башкирии Максим Чудов высказался о тренерском штабе сборной России.

«Можно каждый год менять тренеров. Только к чему мы тогда придем? И потом, такое соображение: медали на Олимпиаде у нас есть? Есть. Значит, работа, и достаточно хорошая, наставниками сборной была проделана.

Для меня очень важно, что скажут на совещании тренеры сборной. Нужно получить их отчет о проделанной работе и план подготовки на новый сезон. Выслушать мнение представителей регионов, принять участие в прениях. Только после этого можно будет принять окончательное решение», — приводит слова Чудова Betonmobile.

Тренерский совет и заседание правления СБР пройдут в начале апреля в Тюмени.