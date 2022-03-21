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Сегодня, 20:03

Чудов оценил работу тренерского штаба сборной России по биатлону

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира, председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Башкирии Максим Чудов высказался о тренерском штабе сборной России.

«Можно каждый год менять тренеров. Только к чему мы тогда придем? И потом, такое соображение: медали на Олимпиаде у нас есть? Есть. Значит, работа, и достаточно хорошая, наставниками сборной была проделана.

Для меня очень важно, что скажут на совещании тренеры сборной. Нужно получить их отчет о проделанной работе и план подготовки на новый сезон. Выслушать мнение представителей регионов, принять участие в прениях. Только после этого можно будет принять окончательное решение», — приводит слова Чудова Betonmobile.

Тренерский совет и заседание правления СБР пройдут в начале апреля в Тюмени.

Источник: https://betonmobile.ru/maksim-chudov-trenerami-biatlonnoy-sbornoy-byila-prodelana-horoshaya-rabota
Биатлон
Сборная России по биатлону
Максим Чудов
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