Члены сборных Греции и Хорватии сдали положительные тесты на коронавирус на Кубке IBU
13:55
Представители сборных Греции и Хорватии, которые выступают на этапе Кубка IBU в немецком Арбере, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба IBU.
При этом, в случае с командой Хорватии речь идет именно о спортсмене. Местные органы здравоохранения уведомлены о произошедшем.
Всего на Кубке IBU было проведено 1 800 тестов на коронавирус, среди которых 8 дали положительный результат и привели к карантину и изоляции.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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