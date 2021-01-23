Члены сборных Греции и Хорватии сдали положительные тесты на коронавирус на Кубке IBU

Представители сборных Греции и Хорватии, которые выступают на этапе Кубка IBU в немецком Арбере, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба IBU.

При этом, в случае с командой Хорватии речь идет именно о спортсмене. Местные органы здравоохранения уведомлены о произошедшем.

The IBU has also conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU Cup at Arber, Germany.



Two team members from Greece and Croatia were tested positive. [2/2] pic.twitter.com/FG7L4dyvSo — IBU (@biathlonworld) January 23, 2021

Всего на Кубке IBU было проведено 1 800 тестов на коронавирус, среди которых 8 дали положительный результат и привели к карантину и изоляции.