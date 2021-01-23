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Члены сборных Греции и Хорватии сдали положительные тесты на коронавирус на Кубке IBU

13:55
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Представители сборных Греции и Хорватии, которые выступают на этапе Кубка IBU в немецком Арбере, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба IBU.

При этом, в случае с командой Хорватии речь идет именно о спортсмене. Местные органы здравоохранения уведомлены о произошедшем.

Всего на Кубке IBU было проведено 1 800 тестов на коронавирус, среди которых 8 дали положительный результат и привели к карантину и изоляции.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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