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Сегодня, 21:10

Чешка Давидова выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону

Алина Савинова
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Чешская биатлонистка Маркета Давидова одержала победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут 39,7 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Серебро завоевала шведка Эльвира Эберг (+8,8 секунды; 2 промаха). Бронзовым призером гонки стала финка Суви Минккинен (+11,9; 0).

В заключительный соревновательный день на этапе в Контиолахти 8 декабря состоятся мужская и женская гонки с общего старта.

Биатлон
Маркета Давидова
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