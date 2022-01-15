Черезов о победе биатлонистов в эстафете: «Про вероятность успеха на Олимпиаде говорить еще совсем рано»

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Наши ребята большие молодцы, идут по нарастающей! Ранее заняли третье место, сегодня уже золото. Идеально провели эстафету, просто браво! У наших ребят получилось все, отлично отработали на рубежах, где было всего лишь четыре дополнительных патрона. Поздравляю тренеров и всю сборную с этой великолепной победой. Про вероятность успеха на Олимпиаде говорить еще совсем рано. Может произойти все, что угодно. Но курс подготовки взят однозначно правильный, нужно продолжать в том же духе», — сказал Черезов «СЭ».

Российская команда прошла дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Россию представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Германия стала второй, Белоруссия — третья