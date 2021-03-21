Чепиков считает, что биатлонист Латыпов будет чаще на подиумах в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал серебро Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

21 марта 27-летний Латыпов занял второе место в гонке. Первым стал француз Симон Дестье, третий — норвежец Йоханнес Бе.

«Мы очень рады этой серебряной медали, — приводит слова Чепикова ТАСС. — У него была очень хорошая мотивация, думаю, он будет прогрессировать и уже в следующем сезоне чаще будет на подиумах. Подготовка была неполноценной из-за коронавируса, важно, чтобы к следующему сезону команда готовилась уже полноценно с апреля. Александр Логинов провел не совсем удачный сезон, хотелось бы, чтобы прибавил Матвей Елисеев. Самое главное, чтобы было как можно больше лидеров в команде».