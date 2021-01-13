Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты мужского спринта.

«Достаточно неплохие стартовые позиции для гонки преследования, — сказал Чепиков. — Не все потеряно для завоевания призовых мест. Конечно, мне, как и всем, хочется, чтобы в первой десятке было больше наших спортсменов. Будем смотреть дальше и верить в лучшее».

Выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе. Лучший среди россиян Матвей Елисеев на десятом месте.

(Владимир Пушкарев)