Чепиков — о результатах мужского спринта: «Хочется, чтобы в первой десятке было больше наших спортсменов»
18:13
Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты мужского спринта.
«Достаточно неплохие стартовые позиции для гонки преследования, — сказал Чепиков. — Не все потеряно для завоевания призовых мест. Конечно, мне, как и всем, хочется, чтобы в первой десятке было больше наших спортсменов. Будем смотреть дальше и верить в лучшее».
Выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе. Лучший среди россиян Матвей Елисеев на десятом месте.
(Владимир Пушкарев)
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